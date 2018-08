Mundo

Partido dos Trabalhadores confirma Lula candidato

O ex-presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva, detido desde Abril por corrupção, foi ontem designado candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) às eleições presidenciais.

Lula da Silva lidera as preferências do eleitorado, mesmo preso

A formalização da candidatura de Lula para um terceiro mandato é uma forma de “lidar com um sistema podre”, disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ao anunciar a nomeação de Lula, à frente de quase dois mil activistas.

Lula da Silva, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, está a cumprir uma sentença de 12 anos de prisão em Curitiba, no Estado do Paraná, por corrupção e branqueamento de capital no âmbito do caso do apartamento no Guarujá, em São Paulo, que o ex-Presidente teria recebidoeu de uma construtora em troca de favores nas adjudicações públicas de obras. Lula da Silva sempre negou a pertença do apartamento.