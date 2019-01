Mundo

Partido Trabalhista acusa May de perder tempo

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, acusou ontem a Primeira-ministra de fazer o Parlamento perder tempo ao apresentar aos deputados o mesmo acordo para o “Brexit” cuja votação adiou em Dezembro.

Fotografia: DR

“A Primeira-ministra tem estado imprudentemente a perder tempo, mantendo o país sob a ameaça de ausência de acordo numa tentativa desesperada de chantagear os deputados para votar a favor do seu acordo irremediavelmente impopular”, afirmou na Câmara dos Comuns.

Corbyn referia o facto de Theresa May não ter apresentado quaisquer alterações ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Em Dezembro, May adiou o voto ao acordo e comprometeu-se a obter “garantias legais e políticas” dos líderes europeus para tentar ultrapassar as objecções relacionadas com a solução de salvaguarda conhecida por «backstop», criada para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda caso não exista um acordo sobre as relações futuras no final de 2020.

A Primeira-ministra argumentou ontem que “as conclusões do Conselho Europeu de Dezembro foram mais longe do que antes, procurando abordar as preocupações” dos deputados e que continua a trabalhar para obter mais garantias e esclarecimentos dos líderes europeus. “Mas também estamos a olhar para o que mais podemos fazer internamente para salvaguardar os interesses das pessoas e empresas da Irlanda do Norte”, acrescentou, referindo uma série de compromissos apresentados ao Parlamento regional.

Garantiu ainda que, até ao final de 2020, o Parlamento votará a possibilidade de alargar o período de transição.