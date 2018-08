Mundo

Partido ZANU-PF vence eleições legislativas por maioria absoluta

Guilhermino Alberto / Harare

A União Africana Nacional do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF, partido no poder), venceu, por maioria de dois terços, as eleições le-

gislativas de 30 de Julho no Zimbabwe. O MDC, de Nelson Chamisa, é a segunda maior força política do país. Até ao momento em que se expedia este material, a ZANU-PF já tinha conseguido mais de 140 dos 210 deputados que compõem o Parlamento do Zimbabwe.

Divisões no seio do principal partido da oposição ditaram a vitória esmagadora da formação política liderada por Mnangagwa

Fotografia: DR

Segundo a Comissão Eleitoral do Zimbabwe, a vitória esmagadora da ZANU foi alcançada com os votos das zonas rurais, que têm a maior concentração de eleitores e tipicamente bastiões do antigo movimento da luta contra o regime racista de Ian Smith.

Segundo analistas da im-prensa local, o mau desempenho do MDC nas zonas rurais se ficou a dever a algumas divisões internas no movimento, que foi às eleições com uma outra facção, o MDC-T.

O partido de Nelson Chamisa, com forte apoio nas zonas urbanas, ficou com todos os assentos parlamentares em Harare e Bulawayo, as duas maiores cidades do país.

Depois de anunciados os resultados preliminares das legislativas, apoiantes de Nelson Chamisa partiram para protestos de rua. Um pequeno e ruidoso grupo de apoiantes do MDC tentou mesmo entrar à força na área do hotel Rainbow Towers, onde está instalado o centro nacional de escrutínio, mas foi impedido pela Polícia de Intervenção rápida.

A equipa do Jornal de An-gola e da Televisão Pública constataram que os protestos decorreram na área adjacente ao centro de escrutínio, perto da sede da ZANU-PF, e na Avenida Samora Machel, onde alguns manifestantes queimaram pneus e colocaram pedras para impedir a circulação rodoviária.

Na Avenida Samora Ma-chel, apoiantes do MDC entraram em confronto com as forças de defesa e segurança, tendo-se registado a morte deduas pessoas naquela zona da cidade de Harare. A Polícia confirmou o sucedido e endereçou condolências às famílias, ao mesmo tempo que pediu aos “jovens para não se deixarem levar na onda de violência promovida por políticos irresponsáveis”.

Por precaução, alguns taxistas na zona urbana recolheram mais cedo. A equipa do Jornal de Angola e da Televisão Pública passou pelas avenidas Samora Machel e Prince Edwards, onde alguns manifestantes reclamavam com alguma violência verbal a morosidade na divulgação dos resultados das presidenciais pela Comissão Eleitoral do Zimbabwe (CEZ na versão inglesa). Alguns gritavam que está em preparação uma fraude em grande escala para legitimar Emmerson Mnangagawa e a ZANU-PF no poder. Para eles, os grandes vencedores das eleições harmonizadas (presidenciais, legislativas e para o poder local) de 30 de Julho são Chamisa e o MDC.

Muito próximo do centro de escrutínio, no Freedom Park, militantes da ZANU-PF preparam a festa da vitória. Já se encontram montadas no local várias tendas.

Com uma taxa de participação de mais de 75 por cento, a Missão de Observação Eleitoral da SADC, liderada por Angola, considerou ontem as eleições no Zimbabwe como tendo decorrido de forma pacífica, harmoniosa e de acordo com as normas internacionais.

Manuel Augusto, que fez a leitura do relatório final da equipa de observação, saudou o profissionalismo da Comissão Eleitoral e pediu às forças políticas em presença um trabalho conjunto para o desenvolvimento económico e social do país. Integrantes angolanos da missão de observação da SADC foram distinguidos com certificados de honra, pelo trabalho desenvolvido durante o processo eleitoral.

As equipas de observação da União Africana e do CO-MESA também consideraram que, de uma forma geral, as eleições no Zimbabwe de-correram de forma pacífica e transparente.

A equipa de observadores da União Europeia, que não monitorizava eleições no Zimbabwe desde 2002, concluiu que “o clima político melhorou”, mas alertou para um desequilíbrio das condições de corrida política entre a oposição e o partido no poder. Em particular, os observadores da União Europeia referiram a cobertura desigual feita pelos meios públicos de comunicação social.

A data limite para que os resultados das presidenciais sejam conhecidos é sábado.