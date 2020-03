Mundo

Partidos da nova coligação confirmam aliança política

Os seis partidos políticos que integram uma nova coligação de maioria parlamentar em Timor-Leste confir- maram, no fim-de-semana, em reuniões partidárias, a integração na aliança que pode sustentar um novo Governo no país.

Fotografia: Dr

As seis forças políticas - CNRT, PD, KHUNTO, FM, UDT e PUDD - levaram a cabo conferências nacionais para confirmar a sua participação na aliança, cumprindo assim um dos critérios exigidos pelo Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, na sexta-feira.

O Partido Libertação Popular (PLP) - cinco deputados - foi o primeiro a confirmar a sua participação na nova aliança, já em Fevereiro tendo o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão - que deverá ser indigitado Primeiro-Ministro - confirmado o mesmo no sábado.

O Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) confirmou a participação no congresso nacional que decorreu no fim-de-semana.

Os três partidos mais pequenos da aliança, cada um com um deputado - Frente Mudança (FM), Partido de Unidade Desenvolvimento Democrático (PUDD) e União Democrática Timor (UDT) - também celebraram encontros para confirmar o mesmo.

Vários dos encontros confirmaram igualmente que Xanana Gusmão deverá ser indigitado Primeiro-Ministro, algo que só ocorrerá depois do Chefe de Estado aceitar que a nova coligação preenche os requisitos políticos e jurídicos necessários.

As reuniões partidárias realizaram-se depois de, na sexta-feira, o presidente do CNRT, Xanana Gusmão, acompanhado dos presidentes das restantes cinco forças políticas da coligação, terem apresentado a nova aliança ao Presidente da República.

Nesse curto encontro, o Chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, disse que os partidos da coligação tinham de cumprir vários critérios, nomeadamente tendo em conta o previsto na lei de partidos políticos.