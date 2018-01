Mundo

Partidos aplaudem a decisão do Presidente de Timor-Leste

Victor Carvalho

O Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, decidiu dissolver o parlamento para que o país possa ir para eleições, tendo sido já elogiado pelos dirigentes dos principais partidos.

Esta solução encontrada pelo Chefe de Estado para ultrapassar o actual impasse politico no país, dá a palavra aos partidos para se entenderem quanto à data das próximas eleições que, de acordo com a constituição, terão que se realizar até 60 dias após a publicação oficial da dissolução do parlamento.

Francisco Guterres Lu-Olo anunciou a sua decisão no Palácio Presidencial em Díli, numa declaração transmitida em directo pelas televisões de Timor-Leste e acompanhada no local por representantes do corpo diplomático e vários dirigentes timorenses.

O primeiro-ministro, Mari Alkatiri, que é o secretário-geral da Frente Revolucionária de Timor-Leste (que apoia o presidente) concordou com a decisão, mas manifestou também o desejo de que ela “abra caminho para um novo clima de entendimento entre todos os partidos”.

“Ninguém deveria estar a governar sozinho, nem pretender governar contra o sentido do voto”, disse depois de ouvir, no Palácio Presidencial, o anúncio pelo Presidente, Francisco Guterres Lu-Olo, da sua decisão.

O Presidente da República tem vindo a ser alvo de questionamentos sobre a sua independência, uma vez que ele é também o principal líder da Fretilin, e de acusações que estaria a promover o “bloqueio ao exercício do poder”.

O líder do Partido Democrático, Mariano Sabino, parceiro da Fretilin no governo, também saudou o anúncio da dissolução do parlamento e garantiu que o executivo governará em defesa da nação até ao voto e criticou os que vêem a democracia apenas como uma questão numérica.

“É uma situação difícil para Timor-Leste e para o Governo e para todos nós, mas os timorenses têm que responder ao desafio”, afirmou, sublinhando que quando há insultos a pessoas é anti-democrático, quando se utiliza a democracia apenas em termos numéricos é anti-democrático. A democracia não é só números, é princípio e atitude, é compromisso: o compromisso do povo na eleição compromete a existência do partido e quando o partido nega esse compromisso ao povo, a existência do partido acabou", disse, citado pelas agências internacionais.



O que pensa a Oposição



Os principais partidos da oposição referem que a decisão era esperada, tendo Adérito Hugo da Costa, ex-presidente do Parlamento Nacional e actual deputado do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), afirmado que o partido está preparado.

“Estamos preparados para qualquer decisão, incluindo eleições antecipadas”, referiu recusando-se a confirmar se a oposição concorrerá com uma aliança pré-eleitoral.

“Depois desta decisão vamos ver a nossa posição para definir a forma como vamos participar nas próximas eleições. A máquina do partido está pronta, antes das eleições, depois das eleições, e continua a reorganizar-se para participar nas eleições”, disse.

Por sua vez, Fidelis Magalhães, líder da bancada do Partido Libertação Popular (PLP), disse à agência portuguesa Lusa que esta decisão já era esperada.

“Tínhamos previsto que a decisão ia ser a convocação de eleições antecipadas. Continuaremos a lutar, a defender os princípios e valores democráticos e a Constituição. Estamos prontos. Pelo menos há uma decisão do Presidente”, afirmou.

Lere Anan Timur, comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), considera a decisão do chefe de Estado “inteligente”, porque permite resolver o impasse que se arrastava há algum tempo.

“Penso que é uma boa decisão. Uma decisão inteligente. O poder é do povo e se os líderes dirigentes da nação não se entendem, então é bom regressar ao povo para eles decidirem. É a melhor decisão”, afirmou.

Também o líder da Conferência Episcopal Timorense, o bispo Basílio do Nascimento, saudou a decisão, que considerou ser a “menos chocante” para a população.

Manifestando-se esperançado que os líderes políticos ouçam o povo, Basílio do Nascimento reconheceu o risco de a situação ter desmotivado a população a participar no acto eleitoral.

“Nestes 15 anos o povo timorense foi chamado a aprender rapidamente a viver em democracia, uma vez que em 15 anos, aquilo que acontece nas democracias mais desenvolvidas aconteceu em Timor-Leste. Desde as crises, até agora é a primeira vez na história que temos a dissolução do parlamento. É uma boa lição para o povo timorense”, disse.

Os chamados pequenos partidos também expressaram reacções positivas, com Gilman dos Santos, (União Democrática Timorense) a considerar que “foi uma decisão boa”.

Com mais quatro partidos, explicou, a UDT vai apresentar ao voto numa coligação de partidos, a Frente de Desenvolvimento Democrático.

“Vamos trabalhar e estamos prontos para competir nas eleições”, disse.

Oscar Lima, responsável da Câmara de Comércio e Indústria, também saudou o facto de a decisão ter sido tomada, defendendo que não se "podia demorar mais".

“Esta é uma decisão que tinha que ser tomada. Gostem ou não gostem. O Presidente da República tem que ter a sua competência e capacidade pessoal para resolver o impasse que temos. É uma decisão que é boa porque devolve ao povo para decidir”, afirmou.

Apoio decisivo de Xanana uma figura

Francisco Guterres Lu-Olo, um dos principais obreiros da entrada de Timor-Leste na CPLP, foi eleito Presidente da República nas eleições de 2012 com 57,42 por cento do total, à frente do seu principal adversário, António da Conceição, que alcançou 147.436 votos, ou seja, 32,29 por cento do total.

Mais seis candidatos, incluindo uma mulher, concorreram ao pleito. Para a sua vitória foi decisivo o apoio de Xanana Gusmão, uma figura carismática no país devido ao facto de ter sido comandante da Fretilin durante a resistência à ocupação indonésia.

Lu-Olo, presidente da Fretilin e ex-presidente do Parlamento Nacional, chegou à Presidência da República depois de vários anos afastado de cargos em órgãos de soberania e numa altura de grande aproximação entre os dois maiores partidos, o seu e o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), presidido por Xanana Gusmão.

O Presidente eleito disse na altura que os resultados - mais de 57 por cento dos votos, quando ainda não tinha terminado a contagem num dos 13 municípios - mostram que num país onde a grande maioria da população tem menos de 25 anos, a sua candidatura “não era da velha geração”, como chegou a ser classificado durante a campanha. “Não represento a velha geração. Muita gente da nova geração apoia a minha candidatura e votaram em mim. Basta ver aqui na nossa sede do Comité Central da Fretilin (CCF). Tenho muitos jovens, uma organização da juventude muito grande que apoia a minha candidatura. Muitos jovens que votaram em mim, não apenas da Fretilin mas também de outros partidos”, afirmou.

na altura, o Presidente eleito.

O candidato da Frente Revolucionária pela Independência do Timor-Leste (Fretilin) tornava-se, assim, o quarto Presidente eleito desde a proclamação da Independência do país em 2002.

Entretanto, seis ano se passaram e os timorenses preparam-se para aproveitar a oportunidade destas novas eleições e assim expressarem aquilo que querem para o seu futuro imediato.