Mundo

Partidos e sociedade a favor de referendo

Representantes de partidos políticos em Moçambique sem assento no Parlamento e a sociedade civil defendem a realização de um referendo, no âmbito da revisão pontual da Constituição, cuja proposta foi submetida à Assembleia da República (AR).

Forças sem assento parlamentar querem consultar a população sobre o assunto

Fotografia: AFP



A posição foi assumida, em Maputo, durante uma mesa-redonda para debater a proposta de descentralização administrativa, no âmbito da revisão pontual da Constituição, decorrente dos consensos alcançados entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, no processo de diálogo sobre a paz.

Atendendo a que o referendo é uma forma de consulta popular sobre um assunto de grande relevância nacional, na qual o povo manifesta-se sobre uma lei após estar constituída, o jornalista e analista político Ericínio Salema recordou aos participantes que a proposta, ora em apreciação nas comissões da AR, preconiza a alteração da eleição directa dos presidentes dos municípios, o que contraria a prática legal vigente, desde as primeiras eleições autárquicas, havidas em 1998.

Ao anunciar a revisão pontual da Constituição, o Presidente da República disse que “em relação às autarquias locais, o presidente da autarquia passa a ser proposto pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a assembleia autárquica, dentre os membros desta”.

“Uma vez revista pontualmente a Constituição, as alterações sobre as autarquias locais entram imediatamente em vigor, isto é, são aplicadas a partir das eleições de 2018”, acrescentou o Chefe de Estado, referindo-se às eleições já agendadas para 10 de Outubro do ano corrente. Para Salema, a Constituição em vigor, ao prever a eleição por sufrágio directo e universal na escolha de presidente de Município, “o Estado moçambicano estabeleceu uma 'Cláusula Pétrea' por ser “limitações materiais ao poder de reforma deste sistema de eleição de presidentes de municípios”.

Salema argumenta que a eleição directa do presidente de município, tratando-se de um direito constitucional adquirido pelos cidadãos, implicitamente está proibida a alteração “por meio de emenda tendente a abolir as normas constitucionais relativas às matérias por elas definidas, sendo a única alternativa o recurso ao referendo”.

António Frangulis, um dos participantes, comparou o sistema eleitoral com o sistema de ensino. Para este político e académico, se o Presidente da República é eleito por sufrágio directo e universal, prática que até aqui é seguida para eleição dos presidentes dos municípios, “é porque as autarquias são como uma escola primária da vida política do cidadão”.

António Frangulis disse não acreditar que “a suspensão da eleição directa, nos termos em que está na Constituição, em que é uma verdadeira escola de democracia, possa trazer estabilidade. Porquê desejamos voltar para trás sem referendo?”

O presidente do Partido Trabalhista, sem assento no Parlamento, Miguel Mabote, mostrou-se céptico ao referendo, tendo questionado se “será possível debater o que está acordado?”, para depois acrescentar que, na situação actual, trata-se de uma proposta de revisão pontual da Constituição resultante de um acordo entre as partes “para empurrar o conflito armado”, por isso, “o referendo não pode resolver isto”. O representante da Ordem dos Advogados, Guilherme Mbilana, disse que a possível aprovação da revisão pontual da Constituição não vai satisfazer os anseios da população, porque “não se respeitou as várias sensibilidades, porque não houve nenhum debate” e o documento está já em apreciação nas Comissões da AR.

Mbilana entende que a revisão pontual, em curso, poderá trazer mais conflitos. “Em Nampula, por exemplo, Amurane (edil de Nampula assassinado no ano passado) gozava de uma legitimidade para agir mesmo contra a vontade do seu partido (MDM)”, disse, acrescentando que isso foi possível porque ele foi escolhido por “sufrágio directo.