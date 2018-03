Mundo

Partidos vão negociar para formar Governo

Os partidos e coligações na Itália estão numa situação complicada depois da votação de domingo, onde o grande derrotado é o antigo primeiro-ministro Matteo Ren-zi, cujo efeito deixou países como a França e Alemanha com uma “espinha entalada na garganta”.

Eleitores dispersaram os votos e complicaram os políticos

Fotografia: Reuters

Matteo Renzi que chegou ao Governo como o salvador da pátria, o homem que havia de mudar o rumo do país e dar dignidade à Itália e ao povo perante a Europa, sofreu um duro golpe, ao conseguir apenas 23 por cento dos vo-tos, contra os 37 da coligação de extrema-direita e os 32 do Movimento 5 Estrelas (M5S), que se apresenta como anti-sistema.

A notícia foi avançada pela agência Ansa e surge na sequência dos resultados eleitorais de uma votação que tinha tudo de imprevisível e hilariante. Matteo Renzi, que liderou a coligação centro-esquerda, já anunciou que vai renunciar ao cargo.

A notícia foi avançada pela agência Ansa e surge na sequência dos resultados eleitorais de uma votação que tinha tudo de imprevisível e hilariante. Matteo Renzi, que liderou a coligação centro-esquerda, já anunciou que vai renunciar ao cargo.

O líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), Luigi di Maio, qualificou ontem de "históricos" os resultados, de eleições que trazem incertezas aos italianos e à Europa.

A coligação de direita formada pela Força Itália, de Sílvio Berlusconi, a Liga do Norte e o pequeno partido Irmãos de Itália obtiveram - todos juntos - cerca de 37 por cento dos votos e ficam sem hipótese de formar Governo, sem negociações. A imprensa italiana dava vantagem à Liga do Norte, de Matteo Salvini, na corrida eleitoral. É uma formação eurocéptica e anti-imigração, aliada de Marine Le Pen (do partido de ex-trema-direita francês Frente Nacional). O líder político do Movimento Cinco Estrelas (M5S), Luigi Di Maio, defende o direito de formar Governo, depois de a sua formação ter sido a mais votada, enquanto partido unitário, nas eleições gerais italianas de domingo. "Temos a responsabilidade de dar um Governo" à Itália, referiu Di Maio.

“Somos uma força política que representa todo o país, o que não se pode dizer das outras formações e, inevitavelmente, isso projecta-nos na direcção do Governo do país”, disse o jovem líder, de 31 anos, numa conferência de imprensa, em Roma.

Di Maio disse que o partido está "aberto a negociação com todas as forças políticas". Segundo os resultados de carácter não definitivo, o M5S obteve 31,79 por cento dos votos para o Senado, tendo sido apenas superado pela coligação do ex-primeiro-ministro Sílvio Berlusconi. Na Câmara dos Deputados, o partidos também ficam numa situação pouco confortável, mas tudo pode se arranjar.