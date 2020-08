Mundo

Pascal Affi Nguessan candidato às presidenciais na Costa do Marfim

Pascal Affi Nguessan, antigo primeiro-ministro da Costa do Marfim durante a presidência de Laurent Gbagbo, com quem entrou em conflito, apresentou hoje à Comissão Eleitoral Independente a sua candidatura para as eleições presidenciais de 31 de Outubro.

Fotografia: DR

"Acabámos de apresentar a nossa candidatura", disse Pascal Affi N'Guessan, 67 anos, acrescentando: "Estamos a concorrer nestas eleições com grandes ambições para o nosso país. Quero ser o candidato de todos os marfinenses, de norte a sul, de leste a oeste".

Affi Nguessan, que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2015, com 9,29% dos votos, tomou o controlo legal da Frente Popular da Costa do Marfim (FPI), fundada por Laurent Gbagbo, contra a vontade da facção que permaneceu leal ao antigo Presidente, apelidado de GOR (Gbagbo ou Nada). "É em nome da Frente Popular da Costa do Marfim que sou candidato", disse.

E acrescentou: "Gostaria de chamar todos os nossos activistas ao comício (...) para permitir que o Presidente Laurent Gbagbo regresse triunfantemente à Costa do Marfim no dia seguinte a 31 de Outubro", disse Affi N'Guessan. Laurent Gbagbo foi absolvido de acusações de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), em primeira instância, e encontra-se em liberdade condicional na Bélgica, enquanto aguarda um possível recurso.

Os seus apoiantes esperam que ele se candidate, mas foi eliminado das listas eleitorais na sequência da sua condenação em 2018, pelos tribunais da Costa do Marfim, a 20 anos de prisão por "roubar" o Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO) durante a crise pós-eleitoral. De acordo com fontes judiciais, esta expulsão final da ordem de expulsão deveria torná-lo inelegível.

Reagindo à candidatura de Affi Nguessan, Simone Gbagbo, a ex-primeira-dama disse: "Ele é um cidadão, pode candidatar-se, mas não é um candidato do meu partido". Os candidatos têm até à meia-noite de segunda-feira para apresentarem as suas candidaturas e não têm necessariamente de estar fisicamente presentes.

O Presidente Alassane Ouattara apresentou o seu pedido na segunda-feira, apelando à "paz" após a violência que causou pelo menos oito mortos desde o anúncio de que se candidataria a um terceiro mandato. O ex-Presidente Henri Konan Bédié, líder do principal partido da oposição, o Partido Democrático da Costa do Marfim, deverá apresentar a sua candidatura durante a tarde.

O medo da violência no período que antecede as eleições é elevado, dez anos após a crise presidencial de 2010, que matou 3.000 pessoas depois de o Presidente Gbagbo se recusar a reconhecer a vitória de Alassane Ouattara.