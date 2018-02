Mundo

Passagem fronteiriça facilita os interesses

Membros do Governo egípcio e da autoridade palestiniana anunciaram ontem que a fronteira de Rafah, que faz a ligação da Faixa de Gaza com o deserto do Sinai, vai permanecer aberta durante quatro dias.

Palestinianos aproveitam para tratar de assuntos no Cairo

Fotografia: Said Khatib| AFP



O Hamas e o embaixador palestiniano no Cairo, Deyab Alouh, confirmaram, em co-municado, que a passagem entre a Faixa de Gaza e o Sinai vai manter-se aberta até sá-bado. A medida vai permi-tir o transporte de doentes, estudantes e pessoas com dupla nacionalidade, assim como a entrada em Gaza de residentes palestinianos que se encontram no lado egípcio. A fronteira está habitualmente encerrada, desde a chegada ao poder do Presidente egípcio Abdelfatah al Sisi, em 2014, mas esteve aberta no princípio do mês de Fevereiro durante três dias.

A fronteira encontra-se sob o controlo da Autoridade Nacional Palestiniana desde o acordo de reconciliação alcançado no Cairo no passado mês de Outubro entre o partido nacionalista Al Fatha e o Hamas, que tem de devolver gradualmente o poder ao Governo palestiniano.

Mesmo assim, e apesar das responsabilidades formais, o Hamas mantém o controlo da segurança em Gaza, pelo que coordena os pedidos de viagem e o trajecto até à zona de Rafah, assim como as entradas e saídas do território através da fronteira.

A abertura de Rafah é fundamental para os dois milhões de habitantes de Gaza porque é o único acesso que não passa por Israel. Os israelitas mantêm o bloqueio ao território desde que o Hamas tomou o poder em 2007, limitando a circulação de pessoas e bens. O Departamento dos Assuntos Internos do Hamas em Gaza assinalou este mês que 25 mil pessoas precisam de se deslocar ao estrangeiro.