Mundo

Passo histórico dado pelas Coreias

O Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou ontem que é sua “firme vontade avançar vigorosamente” no relançamento das relações diplomáticas com a vizinha Coreia do Sul e diminuir a tensão militar na península coreana.

Kim Jong-un recebeu delegação sul-coreana

Fotografia: Francisco Bernardo| jaimagem

Kim Jong-un fez estas declarações ao receber, em Pyongyang, uma delegação de altos responsáveis da Coreia do Sul para uma visita histórica e conversações sobre assuntos bilaterais.

A agência de notícias norte-coreana KCNA falou em acordo para a realização de uma reunião de alto nível entre o Norte e o Sul, já em Abril. Segundo a KCNA, citada pela Reuters, Kim Jong-un disse estar disponível para “escrever uma história na reunificacão nacional”.

“Depois de ouvir a intenção do Presidente Moon Jae In para um encontro com um enviado especial no Sul, Kim Jong un mudou o seu ponto de vista e fez um acordo satisfatório”, afirmou a KCNA, sem facultar mais informações relativamente a este acordo.

/>Os Jogos Olímpicos de Inverno, que terminaram em 25 de Fevereiro, aproximaram as duas Coreias depois de dois anos de intensa tensão. Em PyeongChang, recorde-se, Norte e Sul desfilaram juntos, sob a bandeira da unificação.

Apesar dos avanços nas relações, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-In, afirmou que o seu país deve “dialogar com a Coreia do Norte” e, ao mesmo tempo, fortalecer as suas capacidades militares para fazer frente à ameaça dos mísseis de Pyongyang.

Coreia do Norte e Coreia do Sul são inimigos desde 1953, data do fim da Guerra da Coreia, que durou três anos e levou à separação dos dois países. Tropas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizam, periodicamente, manobras militares que têm irritado Pyongyang.