Patrice Trovoada aceita os resultados das eleições

Victor Carvalho

Patrice Trovoada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, quebrou o silêncio para dizer que aceita o resultado oficial das eleições do dia 7, garantindo que o seu partido não vai apresentar qualquer contestação junto das instâncias judiciais.

Trovoada acusa a oposição de pressionar o Tribunal Constitucional

“Consideramos que este processo foi particular. As coisas começaram bem e acabaram mal”, numa entrevista concedida à agência Lusa, em Lisboa, onde na próxima semana se deve encontrar com o primeiro-ministro português, António Costa.

O líder do Governo são-tomense e da Acção Democrática Independente (ADI), que acabou por vencer as eleições com uma maioria simples de 25 dos 55 lugares ilegíveis para deputados, logo após a votação tinha acusado a oposição de ter praticado “fraude eleitoral”, pedindo ao Tribunal Constitucional a verificação dos mais de 2 mil votos nulos e brancos, superior à diferença de votos expressos (cerca de 1.200) entre a ADI e o líder da oposição, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD).

Na sua entrevista à Lusa, Patrice Trovoada expressou a opinião de que os magistrados do Tribunal Constitucional a partir do momento em que começou o apuramento geral “estiveram debaixo de uma pressão jamais vista, com muita violência, ameaças e uma atitude que tirou tranquilidade e credibilidade ao trabalho dos juízes-conselheiros, que no caso dos votos nulos é um trabalho de apreciação”.

Para ilustrar esse “clima de tensão”, Trovoada referiu que enquanto decorria o trabalho do Tribunal Constitucional dezenas de pessoas mantiveram-se junto ao edifício onde aquele órgão funcionava,num acto “expressamente fomentado pela oposição”.

Em relação a algumas situações de violência física verificada nos últimos dias, o primeiro-ministro referiu que o país é pequeno e que todos se conhecem. “Notámos distintamente dois grupos: um de delinquentes, que nós todos conhecemos, e depois pessoas ligadas à cúpula da direcção dos partidos da oposição, amigos e familiares. Não sentimos o povo na rua. Eram, sobretudo, militantes muito próximos da cúpula, não militantes de base”, afirmou na entrevista.



Governar ou chegar ao poder

Sobre a futura postura do seu partido, Patrice Trovoada disse que a “ADI tem uma preocupação de governar São Tomé e Príncipe, enquanto a oposição tem uma preocupação de chegar ao poder”. “Não temos uma população na rua, temos uma população que votou, mandou um sinal e está a observar a classe política. Não se envolveu nas violências, ficou surpreendida, e olha para aquilo como sendo um confronto entre os políticos”, disse.

Patrice Trovoada deixa ainda um aviso: “Uma vez passado o confronto entre os políticos, o povo quer pão, água, luz, salários pagos. Se os políticos não compreenderem isso, aí sim, o povo irá manifestar-se, de uma maneira ou de outra”.

De recordar que na sexta-feira o Tribunal Constitucional proclamou oficialmente os resultados finais das eleições de 7 de Outubro que deram 25 assentos para a ADI, 23 para o MLSTP-PSD, cinco para a coligação PCD-UDD-MDFM e dois para Movimento de Cidadãos Independentes.

Resta agora aguardar para saber, eventualmente depois de consultas oficiais com todos os partidos, qual vai ser a decisão do Presidente da República, Evaristo Carvalho, sendo de prever que ele possa indicar Patrice Trovoada para, em nome da ADI, tentar encontrar uma solução de governo respeitando assim a Constituição que prioriza a indigitação do partido mais votado.

Caso essa solução falhe, por não conseguir os votos parlamentares necessários para aprovar um programa de Governo, deve então avançar a oposição que coligada consegue ter uma maioria absoluta no Parlamento.