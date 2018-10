Mundo

Paul Biya foi reeleito Presidente dos Camarões

Paul Biya foi reeleito com 71,28 por cento dos votos nas eleições presidenciais de 7 de Outubro, anunciou ontem o Conselho Constitucional no Palácio dos Congressos, em Yaounde.

Fotografia: DR

Maurice Kamto, de 64 anos, líder do Movimento para o Renascimento dos Camarões (MRC), obteve 14,23 por cento dos votos, enquanto Joshua Nambangui Oshih, líder da Frente Social Democrática (FSD) e da oposição, obteve apenas 3,35 por cento dos votos.

De acordo com as estatísticas oficiais, 3.590.681 eleitores de 6.667.754 registados votaram, perfazendo uma taxa de participação de 53.85 por cento, em comparação com 65,82 por cento em 2011 e 82,83 por cento em 2004.

Em 7 de Outubro, mais de sete milhões de eleitores foram chamados às urnas para eleger o Presidente dos Camarões.

De 85 anos, o Presidente camaronês lidera o partido Comício Democrático do Povo dos Camarões (CPDM) e está no poder há 36 anos.