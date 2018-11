Mundo

Paul Biya tomou posse para o sétimo mandato

Victor Carvalho

O reeleito Presidente dos Camarões, Paul Biya, de 85 anos, 36 dos quais no poder, tomou posse ontem para um sétimo mandato, numa cerimónia boicotada pela oposição que não aceita o resultado das últimas eleições, considera que elas foram “fraudulentas”.

Biya enfrenta o desafio de unir os camaroneses apesar das acções de grupos separatistas

Fotografia: DR

A cerimónia decorreu nas instalações da Assembleia Nacional e foi marcada por uma enorme manifestação popular de apoio ao reeleito Presidente, que ofuscou os protestos da oposição, que não só boicotou a actividade, como também, convocou manifestações de rua que a Polícia impediu de se realizarem, sob alegação das habituais “questões de segurança”.

Para prevenir eventuais perturbações, que pudessem ocorrer durante a cerimónia da tomada de posse do Presidente reeleito com 71,28 por cento dos votos, a Polícia ocupou as ruas que circundam a Assembleia Nacional e as principais praças de Yaoundé, onde os apoiantes de Maurice Kampto que reivindicam a vitória nas eleições, se deveriam concentrar para a realização do que diziam ser “acções pacíficas”.

Um dia antes da cerimónia, a Polícia alertou de que não ia permitir qualquer perturbação da ordem pública, ameaçou com acções semelhantes às de domingo, quando deteve 38 militantes do Movimento para o Renascimento dos Camarões, organização liderada por Maurice Kampto, quando se preparavam para participar numa marcha contra a “fraude eleitoral”.



Estudantes raptados

Um dia antes da tomada de posse de Paul Biya, dezenas de estudantes e três professores de uma escola na cidade de Bamenda, nordeste dos Camarões, foram raptados por membros das milícias separatistas anglófonas.

De acordo com o governador regional, Adolphe L’Afrique, um grupo de separatistas atacou a Escola Secundária Presbiteriana e raptaram mais de 75 alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos de idade e ainda três professores, cujas identidades não foram reveladas.

/>O reverendo Fonki Forba, director da escola, disse à im-prensa que foi interpelado, anteriormente, por homens não identificados, para que a escola encerrasse ou, em alternativa, optasse pelo ensino da língua inglesa.

Fonki Forba esclareceu ter garantido aos seus interlocutores, que ia encerrar o estabelecimento, para salvaguardar a segurança de alunos e professores, por isso, foi com surpresa que soube do ataque e dos consequentes raptos.

Esta, não é a primeira vez que os separatistas anglófonos atacam escolas e raptam estudantes e professores, na mes-ma região do país, como forma de protesto ao facto da não utilização do sistema de ensino em língua inglesa.

Os separatistas reclamam para aquilo que consideram ser a imposição do ensino na língua francesa para a ocupação de postos chaves na administração pública da auto-denominada “República da Ambazónia”, localizada nas re-giões nordeste e sudoeste dos Camarões.

Desde 2017 que aquelas duas regiões vêm sendo cenário de acções de violência e de protesto por parte dos defensores da não marginalização da língua inglesa, que representa 20 por cento do total da população do país.

Segundo um vídeo de seis minutos obtido pela agência France Press, onze alunos são exibidos a identificar-se individualmente, referindo os seus nomes, locais de nascimento e anunciando terem sido raptados pela organização “Amba Boys”, braço juvenil dos separatistas anglófonos.

Na mesma região do nordeste dos Camarões, o sub-prefeito da cidade de Noni, foi igualmente raptado no passado domingo, sem que até ao momento exista qualquer informação sobre o seu paradeiro e estado de saúde.