Mundo

Paul Manafort acusado de fraude e evasão fiscal

Os procuradores públicos acusaram na terça-feira o ex-director de campanha do actual Presidente norte-americano de ter orquestrado uma conspiração milionária para contornar leis tributárias e bancárias dos Estados Unidos.

Manafort responde na Justiça

Fotografia: DR

A acusação alegou que Paul Manafort, detido há quase dois meses, canalizou mais de 60 milhões de dólares (51 milhões de euros) em receitas da sua consultoria política na Ucrânia para contas 'offshore' e procurou fugir ao pagamento de impostos sobre uma parte “significativa” dos rendimentos.

Manafort criou empréstimos falsos, falsificou documentos e mentiu ao contabilista de forma a esconder o dinheiro que recebera de oligarcas ucranianos através de uma série de transferências de empresas e de empréstimos bancários obtidos de forma fraudulenta nos EUA, acusaram os procuradores.

O procurador Uzo Asonye disse ao júri, durante a declaração de abertura, que Paul Manafort se considerava acima da lei, tendo canalizado dezenas de milhões de euros para contas 'offshore'.

Essa “receita secreta” foi usada para pagar uma vida luxuosa e despesas pessoais, como um relógio de 21 mil dólares (18 mil euros), um casaco de 15 mil dólares (13 mil euros) e mais de seis milhões de dólares (5,1 milhões de euros) em imóveis pagos em dinheiro, disse Asonye.

“Um homem neste tribunal acreditava que a lei não se aplicava a ele, nem a lei tributária, nem a lei bancária”, argumentou, na apresentação das provas reunidas pela equipa do procurador especial Robert Mueller para o julgamento de Ma-nafort, acusado de fraude e evasão fiscal.

O julgamento de Manafort é o primeiro que resulta de investigação de Mueller sobre potenciais laços entre a campanha presidencial de Donald Trump e a Rússia.

Contudo, no início do julgamento os procuradores não mencionaram o trabalho de Manafort para a campanha de Trump nem mencionaram a investigação mais ampla de Mueller sobre a suposta interferência russa nas eleições norte-americanas. Mueller não esteve presente no tribunal.

Paul Manafort, o único acusado por Mueller, que optou por ser julgado em vez de cooperar com a investigação, foi descrito pelo advogado de defesa como um consultor político internacional de enorme sucesso, que deixou os detalhes das suas finanças a terceiros.