Paz para Afeganistão é negociada no Qatar

Representantes dos talibãs e dos EUA iniciaram, sábado, em Doha,no Qatar, a sétima ronda das negociações de paz para o Afeganistão iniciadas no final de 2018.

Fotografia: DR

A realização do encontro em Doha, entre talibãs e o enviado dos Estados Unidos para o processo de paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, foi confirmada à agência noticiosa Associated Press.

A reunião ocorre depois de, na terça-feira , em Cabul, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter dito que esperava concluir um acordo de paz com os guerrilheiros talibãs “antes de 1 de Setembro”.

Em cima da mesa está a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão e a garantia, por parte dos talibãs, de que aquele país não voltará a acolher militantes que se dediquem a planear ataques noutras partes do mundo.

A reunião inaugural das conversações aconteceu no dia em que, pelo menos, 25 membros de milícias pró- governamentais foram mortos num ataque talibã no distrito de Nahrin, no Norte do Afeganistão, e oito funcionários eleitorais morreram num ataque à bomba na província de Kandahar, no Sul.

Aziz Ibrahimi, porta-voz da Comissão Eleitoral Independente, disse que os funcionários estavam no distrito de Maruf a realizar o recenseamento eleitoral, quando ocorreu o ataque.

Já um porta-voz do Ministério da Defesa, Fawad Aman, explicou que foram detonados quatro viaturas Humvees roubadas, cheias de explosivos, do lado de fora do quartel da Polícia do distrito, onde as autoridades eleitorais estavam hospedadas.

Aman acrescentou que além dos funcionários também morreram, pelo menos, quatro agentes de segurança afegãos.

O Ministério do Interior acrescentou, em comunicado, que as forças de segurança mataram 25 combatentes talibãs para repelir o ataque.