PE rejeita comissários da Roménia e Hungria

Responsável por avaliar “conflitos de interesses, potenciais ou reais, dos comissários indigitados” pela presidente eleita do Executivo comunitário, Ursula von der Leyen, a Comissão de Assuntos Jurídicos (JURI) do Parlamento Europeu decidiu, ontem, em votação secreta, numa reunião à porta fechada, que a romena Rovana Plumb e o húngaro László Trócsányi não devem sequer participar nas audições agendadas para a próxima semana, confirmaram à Lusa fontes parlamentares.

Ursula von der Leyen

Apanhado de surpresa pela informação respeitante à comissária indigitada pela Roménia, durante um ‘briefing’ técnico sobre as audições, o porta-voz do Parlamento Europeu, Jaume Duch, escusou-se a comentar a “notícia de última hora”, reconhecendo que não está estabelecido “de forma clara” nas regras o que irá acontecer a seguir. “Teremos de ver o que irá acontecer. O que é claro é que a audição não pode ter lugar (antes da comissão dar aval)”, pontuou.

A confirmação, pela JComissão de Assuntos Jurídicos da inexistência de conflitos de interesses é um requisito prévio essencial para a realização de cada audição, de acordo com as novas regras do Regimento do PE, em vigor desde 2018. Na falta dessa confirmação, o processo de nomeação do comissário indigitado é suspenso, sendo o Regimento omisso quanto às eventuais consequências práticas desse ‘chumbo’.