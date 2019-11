Mundo

Pedro Sánchez acusa PP e Cidadãos de covardia

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, disse, ontem, que o Partido Popular e o Cidadãos fazem parte da “direita covarde” por não rejeitarem frontalmente a proposta do Vox que quer a ilegalização do Partido Nacionalista Basco.

Pedro Sánchez é um dos candidatos às eleições de domingo

Fotografia: Dr

“Vocês são a direita covarde. Rejeitem, agora, a proposta da extrema-direita (Vox) que pretende ilegalizar partidos políticos democráticos como o Partido Nacionalista Basco (PNV)”, acusou Sánchez, dirigindo-se aos líderes do PP e do Cidadãos.

Albert Rivera (Cidadãos) e Pablo Casado (PP) não responderam a Pedro Sánchez, o presidente do Governo em funções.

Ontem, foi transmitido em directo, pela televisão pública espanhola, o único debate televisivo com os líderes dos cinco principais partidos que concorrem às eleições de domingo: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Santiago Abascal (Vox) e Albert Rivera (Cidadãos).

A propósito da situação económica em Espanha, o debate abordou a questão da violência de género, tendo o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, defendido “políticas feministas, paridade nas empresas, igualdades salariais e alternativas de habitação para mulheres vítimas de violência machista.”

O caso “A Manada”, sobre a violação de uma mulher por um grupo de homens, no Sul do país, voltou a ser referido, tendo o líder do Partido Popular considerado os agressores “energúmenos.”

O líder do PSOE aproveitou a questão para relacionar a violência machista em Espanha com as dificuldades económicas provocadas pelos anteriores Governos.