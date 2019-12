Mundo

Pedro Sánchez apresenta programa do Executivo

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, garantiu o apoio do PNV, o Partido Nacionalista Basco, para a investidura. O acordo estabelecido entre o líder do Governo espanhol e o presidente do PNV, Andoni Ortuzar, já foi oficializado no Congresso dos Deputados, em Madrid, noticiou, ontem, o jornal espanhol "La Vanguardia".

O PNV, que conseguiu eleger seis deputados nas eleições do mês passado, considera que este acordo com o PSOE representa uma “notícia muito boa para Espanha” e “acaba com a situação de indefinição” no país. Pedro Azpiazu, um dos conselheiros do PNV, salientou que o acordo entre o Partido Nacionalista Basco e o PSOE estava “bem ancorado há muito tempo”.

Este acordo com os nacionalistas bascos surge numa altura em que o PSOE está a ultimar as negociações com o ERC da Catalunha, negociações que estavam pendentes da decisão de um órgão do Ministério da Justiça espanhol, a Abogacía del Estado, sobre a possibilidade de Oriol Junqueras, ex-vice-presidente da Generalitat que está actualmente detido, exercer funções como deputado europeu.

Ora, a Abogacía del Estado anunciou, na manhã de ontem, que vai pedir ao Supremo Tribunal que liberte Junqueras para este exercer essas funções no Parlamento Europeu.

Se garantir o apoio do ERC, a sessão de investidura do Governo de coligação do PSOE e do Unidas Podemos poderá acontecer entre os dias 2 e 5 de Janeiro.

O programa desse Go- verno foi apresentado ontem às 17h00 locais (15h em Angola) por Pedro Sánchez e Pablo Iglesias.