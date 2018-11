Mundo

Pedro Sánchez admite eleições antecipadas

O primeiro -ministro espanhol, Pedro Sánchez, admitiu ontem a possibilidade de convocar eleições antecipadas, caso o Orçamento para 2019 não seja aprovado.

Líder do Governo espanhol defende aprovação do Orçamento

“Se não conseguirmos aprovar o orçamento, a minha vontade de chegar ao fim da legislatura será posta em causa”, disse Pedro Sánchez, durante uma conferência em Madrid, citado pela agência AFP.

Até agora, Sánchez assegurava que ia levar a legislatura até ao fim, 2020, mesmo que tivesse de prorrogar as actuais contas do Estado, da responsabilidade do Governo anterior, do Partido Popular (direita).

“Como chefe do Governo, decidirei o momento de convocar eleições, fálo-ei quando for do interesse geral do país”, acrescentou o chefe do Governo, que também é secretário -geral do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol). Pedro Sánchez tornou-se primeiro-ministro, em 2 de Junho de 2018, depois do PSOE - com apenas 84 deputados num total de 350 - ter aprovado no Parlamento, na véspera, uma moção de censura contra o executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), com o apoio do Unidos Podemos (coligação de extrema-esquerda) e uma série de partidos mais pequenos, entre eles, os nacionalistas bascos e os independentistas catalães.

São, exactamente, os partidos independentistas catalães que anunciaram que não irão apoiar as contas do Estado para 2019, retiram aos socialistas a possibilidade de reunir a maioria absoluta necessária, para a sua aprovação.

A oposição de direita, insiste na necessidade de eleições antecipadas e mesmo o principal apoio parlamentar do PSOE, o Unidos Podemos, defendem que se o Orçamento não for aprovado, devia haver eleições antecipadas.

Na segunda-feira, o ministro dos Transportes, José Luís Abalos, muito próximo de Pedro Sánchez, foi o primeiro a abrir a porta à possibilidade da realização de eleições antecipadas.