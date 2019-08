Pentágono contra invasão unilateral da Turquia na síria

China promete retaliar caso EUA instalem mísseis

A China ameaça os Estados Unidos contra a instalação de mísseis no Pacífico. A advertência do director do Departamento de Controlo de Armas do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Fu Cong, surge após a retirada dos EUA, na semana passada, do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla em inglês).