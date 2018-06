Mundo

Pentágono descarta suspensão de todos os exercícios militares

O general das Forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Vincente Brooks, descartou ontem que todos os exercícios militares realizados por Seul e Washington vão ser suspensos, depois do cancelamento das manobras previstas para Agosto, com vista a facilitar o diálogo com Pyongyang, informou a EFE.

Comandante das forças americanas na Coreia do Sul

Fotografia: DR

“Não acredito que este seja o final de todos os exercícios de treino, mas estes exercícios muito visíveis podem causar mal-estar num momento em que se pretende cimentar a confiança mútua”, disse o general durante um acto em Seul.

As declarações de Brooks foram feitas na véspera da chegada a Seul do secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, que se reunirá com o seu homólogo sul-coreano, Song Young-moo, para tratar do actual panorama militar na península após a histórica cimeira de Singapura. Em 19 de Junho, os aliados anunciaram que as manobras militares anuais da Coreia do Sul e dos EUA “Ulchi Freedom Guardian”, que normalmente acontecem em Agosto, foram suspensas temporariamente para facilitar o actual diálogo com o Governo norte-coreano e sua eventual desnuclearização. A suspensão dos exercícios foi anunciada inicialmente pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, após a cimeira realizada em Singapura com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.