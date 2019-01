Mundo

Pentágono mantém tropas na fronteira com o México

O Pentágono decidiu prolongar, pelo menos até Setembro, a permanência de tropas na fronteira com o México.

Tropas norte-americanas reforçam a segurança na região

Fotografia: DR

“O secretário da Defesa em exercício, Patrick Shanahan, aprovou o pedido de assistência do Departamento de Segurança Interna, até 30 de Setembro de 2019”, anunciou um porta-voz do Pentágono, em comunicado.

Patrick Shanahan assumiu o comando das Forças Armadas, no primeiro dia do ano, depois de Jim Mattis apresentar a demissão no dia 20 de Dezembro, na sequência do anúncio inesperado do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar as tropas norte-americanas da Síria.

Estava inicialmente previsto que os militares permanecessem na fronteira com o México até 15 de Dezembro.No final de Novembro Jim Mattis prolongou a missão até ao fim de Janeiro.

O Presidente dos EUA recusa reabrir o Governo, temporariamente, sem que esteja garantido o financiamento do muro com o México. Donald Trump, rejeitou na segunda-feira uma resolução parlamentar, que ia permitir a abertura temporária do Governo. Declarou que “nunca iria recuar”, quando o encerramento de serviços governamentais federais entra na quarta semana.

Trump rejeitou a sugestão de reabrir todos os serviços governamentais, durante várias semanas, enquanto continuassem as negociações com os democratas sobre a pretensão de obter 5,7 mil milhões de dólares para construir um longo e insuperável muro na fronteira com o México.

Por outro lado, manteve de pé a possibilidade de declarar uma emergência nacional, para dispensar a autorização do Congresso.