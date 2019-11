Pequim acusa Estados Unidos de incentivar a violência

Baptista Domingos virou protector de infância

Antes de ser educador de infância, Baptista Domingos foi protecção física no Centro Infantil das “Bolinhas”, no bairro Nelito Soares, Distrito Urbano do Rangel. A rotina e os cuidados a ter com as crianças no centro, despertaram nele o interesse de fazer carreira como educador infantil.