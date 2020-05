Mundo

Pequim adverte contra protestos em Hong Kong

O gabinete do Governo chinês encarregado dos assuntos de Hong Kong classificou, ontem, os manifestantes antigovernamentais da cidade “vírus político” e alertou que Pequim não vai ficar “sentada a olhar” se os protestos violentos forem retomados.

Fotografia: DR

O Gabinete para os Assuntos da China de Hong Kong e Macau disse que os manifestantes violentos e a sua mentalidade “se ardermos, vocês ardem connosco” constituem um “vírus político” e um inimigo do princípio “um país, dois sistemas”, que garante alto grau de autonomia às duas regiões semi-autónomas da China.

O Gabinete referiu os protestos do 1º de Maio e a descoberta de uma bomba suspeita, pela Polícia, no fim de semana, numa altura em que os manifestantes voltam ao activo, depois da pandemia do novo coronavírus. O porta-voz avisou que se a “violência” não parar, Hong Kong não terá paz e que o Governo central não vai ficar “sentado a olhar” ao ser confrontado com “forças destrutivas”.

A antiga colónia britânica atravessou, no ano passado, a pior crise política desde a transferência da soberania para as autoridades chinesas, em 1997, com protestos diários, marcados por cenas de vandalismo e confrontos entre a Polícia e os manifestantes.

Os protestos desapareceram em grande parte depois de o surto do novo coronavírus ter tornado os ajuntamentos públicos potencialmente perigosos em Janeiro passado, mas voltaram, em pequena escala, nas últimas semanas, após uma série de prisões de activistas pró-democracia e tomadas de posição do Gabinete de Pequim, na cidade, para reforçar o papel de supervisão, em contradição com a mini-constituição local.

As regras que proíbem reuniões públicas de mais de quatro pessoas vão ser relaxadas e as empresas fechadas, para impedir a propagação do vírus, poderão reabrir no final de semana. Hong Kong não regista novas infecções locais desde meados de Abril. A economia de Hong Kong contraiu 8,9 por cento, no primeiro trimestre, devido às medidas de distanciamento social adoptadas pelos moradores e à queda no turismo, que atingiu o consumo.