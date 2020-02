Mundo

Pequim nega espionagem

O Governo chinês negou, ontem, de alguma vez ter realizado ciber-espionagem, após os Estados Unidos acusarem quatro membros do Exército chinês de pirataria informática na usurpação de dados pessoais da agência de crédito Equifax.

“O Governo e os militares chineses e seus associados nunca se envolveram ou participaram no roubo de segredos comerciais via ciberataque”, disse Geng Shuang, porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, em conferência de imprensa.

Segundo a Justiça norte-americana, o ataque à Equifax foi um dos maiores de sempre, afectando metade dos cidadãos norte-americanos. Shuang rejeitou as acusações e acusou Washington de ser o maior perpetuador de espionagem cibernética do mundo, enfatizando que a China é uma “vítima”.