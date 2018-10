Mundo

Pequim e Moscovo desmentem escuta a telemóvel de Donald Trump

A China e a Rússia desmentiram ontem um artigo do jornal The New York Times que noticiou que os serviços de informação destes dois países tinham sob escuta o telemóvel pessoal do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump minimiza denúncias do jornal nova-iorquino

Fotografia: DR

O diário norte-americano, que citou antigos e actuais responsáveis norte-americanos que falaram sob anonimato, noticiou na quarta-feira que os serviços de informação chineses e russos escutam as ligações telefónicas que Trump faz a partir do seu telemóvel pessoal e que utilizam o conteúdo das conversas do Presidente para ajustar as suas políticas e ganhar vantagem em relação aos Estados Unidos.

Questionada pela comunicação social sobre este assunto, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, decidiu responder à pergunta com ironia, afirmando que algumas pessoas não conseguem resistir à tentação “de ganharem o óscar para o melhor argumento.”

Recorrendo às mesmas acusações que Donald Trump faz frequentemente contra este diário norte-americano, a porta-voz da diplomacia chi-

nesa considerou que o artigo em questão “é uma nova falsa notícia” do The New York Times.

A representante de Pequim sugeriu ainda a Washington, e uma vez que a Administração norte-americana receia que o telemóvel de Trump (de uma marca norte-americana) esteja sob escuta, que substitua o telemóvel do Presidente por um aparelho de fabrico chinês.

Em nome da segurança nacional, a utilização de telemóveis de fabrico chinês por militares e funcionários dos serviços públicos norte-americanos está proibida.

Em Moscovo, o porta-voz do Kremlin (sede da Presidência russa), Dmitri Peskov, também colocou em causa a credibilidade do diário The New York Times, afirmando que a publicação de tais informações represen-ta “um declínio das normas jornalísticas.”