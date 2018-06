Pequim fala de uma nova era mundial

Sumbe acolhe encontro de troca de experiências

Professores do Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED), estudantes graduados, pós-graduados e professores brasileiros estão desde segunda-feira a partilhar conhecimentos no Sumbe, província do Cuanza-Sul, sobre a Língua Portuguesa, Literatura, Pedagogia e Ciências Biológicas, no âmbito da realização do III seminário de formação Angola/Brasil.