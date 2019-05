Persiste impasse nas negociações para formar novo Executivo

Empregadores obrigados a pagar salário mínimo

A partir de Agosto próximo, a Inspecção Geral do Trabalho (IGT) vai passar a responsabilizar as empresas públicas e privadas que não cumprirem com a lei de pagamento do salário mínimo nacional ga-rantido único, disse ao Jornal de Angola o inspector do Mi-nistério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Leandro Cardoso.