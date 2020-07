Mundo

Personagens dos Simpsons passam a ser representadas por actores das suas etnias

Os Simpsons vão deixar de ter actores caucasianos a dublar as personagens de outras etnias. A medida é anunciada após críticas à forma como trata algumas personagens e a onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos.

Mundo continua estupefacto com a atitude dúbia dos EUA, de negociar com líderes negros, quando no seu país assassina os homens de cor

As vozes das personagens da série de animação Simpsons vão deixar de ser feitas por actores que não sejam da respectiva etnia, revelou recentemente o Diário de Notícias.

A medida, anunciada sexta-feira pela FOX, a produtora, acontece no meio de um amplo debate sobre a cultura pop americana e o domínio dos actores caucasianos, mesmo quando representam pessoas com outras origens. A prática tem sido apontada como uma manifestação de racismo, e os protestos subiram de tom após a morte de George Floyd.

“'Os Simpsons' não terão mais actores brancos a interpretar personagens não brancos”, anunciaram, em comunicado, os produtores da série. Uma das personagens em causa é o indiano da loja de conveniência Apu, que foi dublado pelo actor Hank Azaria.

Segundo o The Guardian, Azaria já tinha dito no início deste ano que não voltaria a interpretar o personagem de Apu, que foi criticada por dar um retrato negativo dos indianos nos EUA. Hank Azaria também dublou o polícia negro Lou e o mexicano-americano Bumblebee Man. O actor branco Harry Shearer interpretou o Dr. Hibbert, que é negro.

A produtora não revelou se Apu ou os outros personagens permanecerão na série. Os Simpsons são o programa mais antigo da televisão norte-americana, há mais de 30 anos no ar. Vai na 31ª temporada e o seu núcleo familiar - Homer, Marge e os filhos Bart, Lisa e Maggie - tem feito as de-lícias de telespectadores de todo o mundo.

A série é distribuída em mais de 100 países.

A primeira aparição de Apu aconteceu num episódio da primeira temporada, The Telltale Head, EUA, com o slogan: “Obrigado, volte sempre”. As críticas à personagem aumentaram em 2017 com o lançamento de um documentário do comediante Hari Kondabolu, The Problem With Apu.

Kondabolu argumentou que Apu apresentava um estereótipo negativo de pessoas do sul da Ásia. A reacção inicial da FOX foi bastante criticada e, este ano, Azaria anunciou que ia deixar o papel polémico.”Acho que o mais importante é ouvir o povo indiano e a sua experiência”, disse a Stephen Colbert no The Late Show.

Outros actores caucasianos, incluindo Mike Henry, da série animada Family Guy e Kristen Bell, do Central Park, também recusaram fazer essas dublagens,

“Foi uma honra interpretar o Cleveland da “Fa-mily Guy” 20 anos. Amo a personagem, mas personagens de cor devem ser interpretadas por pessoas de cor, portanto, vou deixar o papel”, disse Henry no Twitter.