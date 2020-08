Mundo

Peru torna-se no país com maior mortalidade do mundo

O Peru tornou-se na quarta-feira, ontem, o país com a maior mortalidade do mundo por Covid-19, depois da Bélgica ter corrigido o número de mortes ao subtrair 121 óbitos ao balanço pandémico.

No país sul-americano o surto está longe de ser controlado e centenas de mortes diariamente naquele que é já o sexto país do mundo com mais casos confirmados, acumulando mais de 607 mil infectados.

As 28 mil mortes devido à Covid-19 registadas no Peru traduzem-se numa mortalidade de 85,8 mortes por 100 mil habitantes, um dado que resulta da divisão do número de mortes pela população nacional de 32,6 milhões de habitantes, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI).

No Peru, ainda existem milhares de mortes suspeitas por coronavírus que não foram incluídas nos relatórios do governo. No total, são mais de 65 mil mortes a mais registadas desde o início da pandemia em relação aos anos anteriores, pois, desde Março, as mortes em todo o país aumentaram 120 por cento em relação aos dois anos anteriores.

As mortes suspeitas no Peru somam 10.443, de acordo com o último relatório publicado a 18 de Agosto pelo Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde. Sem contar os casos suspeitos e apenas com óbitos confirmados após resultado positivo nos testes de despistagem, o Peru é o nono país do mundo em número de mortes.

Embora os Estados Unidos sejam o país com maior número de óbitos, registando quase 180 mil, a taxa de mortalidade é inferior à do Peru, com 350 milhões de habitantes, o que se traduz em cerca de 54 mortos por 100 mil habitantes. A mesma situação ocorre no Brasil, segundo lugar na lista em número de mortes, somando 116 mil, mas numa uma população de 210,1 milhões de pessoas, o que se traduz em 55 mortes por 100 mil habitantes.

A letalidade do coronavírus no Peru até agora é de 4,8 por cento, o que significa que quatro em cada 100 pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 morrem, longe da taxa do México, que é de 10,8 por cento. No entanto, a taxa de mortalidade no México é quase metade da do Peru, com 49 mortes por 100 mil habitantes.

Depois do Peru e da Bélgica, os próximos países com maiores taxas de mortalidade são o Reino Unido e a Espanha, com 62 e 61 mortes por 100 mil habitantes, respectivamente. A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infectou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).