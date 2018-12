Mundo

Peruanos são contra reeleição no Congresso

Os peruanos aprovaram, no domingo, uma medida que impede a reeleição de todos os membros do Congresso em 2021, num referendo sobre reformas constitucionais propostas pelo Presidente Martín Vizcarra para combater a corrupção.

Fotografia: DR

No total, 78,34 por cento dos eleitores aprovaram o fim da reeleição dos parlamentares, e 81,55 são contra o retorno do Congresso bicameral, como desejava o Presidente Vizcarra, quando estavam escrutinados 55,69 por cento das urnas.

Apenas 13,48 por cento votaram a favor da reeleição dos congressistas, segundo o Departamento Nacional de Processos Eleitorais (ONPE). Trata-se de uma grande vitória política para Vizcarra e de uma contundente derrota para o partido de Keiko Fujimori, que controla a maioria no congresso.

O resultado significa que, em 28 de Julho de 2021, todos os 130 integrantes do Congresso uni-cameral peruano perderão os mandatos.

“Este referendo é o início de uma mudança que nós buscamos para o Peru e para todos os peruanos”, disse Vizcarra durante uma reunião com os seus ministros após a votação. Vizcarra apresentou as propostas de reforma em 28 de Julho, em resposta ao escândalo de corrupção que afecta o Poder Judiciário.

Dominado pela oposição fujimorista, o Congresso aprovou as medidas com relutância depois de o Presidente ter ameaçado fechar o Parlamento e convocar eleições legislativas num momento de grande desprestígio para os políticos.

O resultado do referendo demonstra também o grande apoio a outras duas propostas de Vizcarra: a reforma do órgão que designa os juízes peruanos (79,29 por cento) e a regulamentação do financiamento dos partidos políticos (78,75).

Mais de 24 milhões de cidadãos deveriam marcar “sim” ou “não”, para cada uma das quatro propostas no referendo, que foi monitorado por uma Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Cerca de 50 mil militares e 20 mil polícias foram mobilizados para garantir a ordem no domingo. O referendo coincidiu com a segunda volta das eleições de governadores em 15 das 25 regiões do Peru.

Este ano, o país viveu várias turbulências políticas e escândalos, como a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski à Presidência, em Março, e o pedido de asilo do ex-Presidente Alan García, rejeitado pelo Uruguai.

Esta é a primeira vez que se vai alterar, por meio de um referendo, a Constituição em vigor desde 1993.