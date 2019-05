Pesquisas da UCAN agradam a chineses

Dia de África "aquece" cidade brasileira de São Paulo

O Centro Cultural Olido, no centro da cidade de São Paulo, no Brasil, acolheu de 23 a 26 deste mês a segunda edição do "LiterÁfrica"- Encontro de Escritores Africanos e Afrobrasileiros, iniciativa do escritor angolano radicado naquela cidade, João Canda, com apoio da Prefeitura de São Paulo.