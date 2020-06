Peter Plot: "Viver com a Covid-19 como foi com a Sida. Erradicação não será imediata"

Criado grupo de trabalho para construção do terminal oceânico

O Presidente da República, João Lourenço, criou, através do Despacho Presidencial nº 83/20, um Grupo de Trabalho Multissectorial para conduzir os trabalhos conducentes à realização de estudos prévios para a elaboração do projecto de construção do Terminal Oceânico de Desenvolvimento da Barra do Dande, na província do Bengo.