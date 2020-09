Mundo

Petição pública contra candidatura de Ouattara

O candidato às eleições presidenciais de 31 de Outubro na Côte d’Ivoire, Pascal Affi N'Guessan, Primeiro-Ministro de Laurent Gbagbo, apresentou, ontem, uma petição para que a candidatura do Presidente Alassane Ouattara seja invalidada. Segundo a AFP, o antigo chefe dos Jovens Patriotas, Charles Blé Goudé, por seu lado, está a fazer campanha para um adiamento das eleições.

Fotografia: DR

No “pedido”, Pascal Affi N'Guessan e a Frente Popular da Côte d’Ivoire (FPI, fundada por Laurent Gbagbo) pediram ao Conselho Constitucional para declarar Alassane Ouattara inelegível e, portanto, rejeitar a sua candidatura.

Embora a Constituição li-mite os mandatos presiden-ciais a dois, o anúncio da candidatura do Chefe de Estado cessante a um terceiro mandato provocou manifestações violentas em Agosto. Os apoiantes de Alassane Ouattara afirmam que a alteração da Constituição, em 2016, redefiniu os mandatos anteriores a zero, uma reivindicação contestada pelo FPI.



“O advento da nova Constituição durante o seu segundo mandato teve o efeito de repor a contagem dos seus dois mandatos anteriores a zero? A resposta é claramente não e não há ambiguidade”, lê-se no texto do pedido.

Os actores políticos e a sociedade civil estão preocupados com o aumento da tensão na Côte d’Ivoire, 10 anos após a crise pós-eleitoral, que surgiu quando o ex-Presidente cessante ,Laurent Gbagbo, recusou-se a reconhecer a vitória de Alassane Ouattara nas urnas.