Petroleira BP cortará 15 por cento da força de trabalho

O drama vivido por quem depende do táxi

A viagem tem início na Paragem das Pedras, no lado oposto à entrada da Urbanização Nova Vida. Destino: Centralidade do Kilamba. Mas, com a recente entrada em vigor do Estado de Calamidade, que limita o contacto entre as pessoas, quem se dedica ao transporte de passageiros para ganhar o “pão de cada dia” opta por fazer linhas curtas.