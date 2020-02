Mundo

PGR abdica de recorrer à extradição de Chang

A Procuradoria-Geral da República (PGR) moçambicana anunciou, segunda-feira, que abdicou dos recursos judiciais na África do Sul, referentes à extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para tentar acelerar a decisão final.

Fotografia: DR

“A PGR instruiu os advogados para retirarem os dois pedidos pendentes nos tribunais sul-africanos”, re-fere a PGR em comunicado citado pela Lusa. O ex-ministro é arguido numa investigação judicial de Moçambique no quadro das dívidas ocultas do país, mas decorrem na África do Sul dois pedidos de extradição em paralelo, um de Maputo e outro dos EUA. Washington já julgou um processo referente às dívidas ocultas e absolveu o principal suspeito, o empresário Jean Boustani, dos crimes de fraude e lavagem de dinheiro, por falta de jurisdição dos tribunais norte-americanos. Perante esta decisão, Moçambique acredita ter ficado demonstrado que é a jurisdição adequada para julgar Chang.

No comunicado de segunda-feira, a PGR moçambicana refere que, “face aos desafios jurisdicionais enfrentados pelos EUA no processo contra Jean Boustani, que culminou com a sua absolvição, a Procuradoria-Geral da República vê reforçado o seu entendimento de estar em melhor posição para responsabilizar Manuel Chang”.

Assim, a PGR espera que “a retirada dos dois recursos”, anunciada segunda-feira, “concorra para acelerar o desfecho do caso e que os fundamentos adicionais apresentados, pelos canais apropriados, apoiem o ministro da Justiça sul-africano na reanálise do pedido” de extradição.