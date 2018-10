Mundo

“Pik” Botha morreu aos 86 anos

Roelof ‘Pik’ Botha, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul durante o regime do ‘apartheid’, morreu na madrugada de ontem em Pretória, aos 86 anos, informou a família.

Antigo ministro do apartheid

Fotografia: DR

"Ele teve uma vida repleta e será relembrado pela paz em Angola, independência da Namíbia e pelo papel que desempenhou para a África do Sul realizar as primeiras eleições democráticas, tendo participado na elaboração da nova Constituição juntamente com Nelson Mandela e Cyril Ramaphosa", afirmou o filho Piet Botha .

“Pik” Botha dirigiu a diplomacia sul-africana entre 1977 até ao fim do ‘apartheid’, em 1994, como membro do Partido Nacional, que instituiu o regime racista em 1948. Mais tarde, integrou o primeiro Governo de Nelson Mandela, como ministro da Energia e Minas.

Botha aposentou-se da política em 1996, mas em 2000 anunciou a adesão ao ANC.

‘Pik’ Botha desempenhou ainda um papel no processo de negociação de retirada de tropas cubanas e sul-africanas de Angola que culminou na independência da Namíbia, depois do acordo de paz de Nova Iorque entre Cuba, África do Sul e Angola. Em 1992, Pik Botha deslocou-se a Angola para a assinatura de um acordo para a implementação de relações diplomáticas entre os dois países.