Piñera anuncia projecto de alteração da Constituição

O Presidente chileno, Sebastian Piñera, anunciou, sábado, que está a preparar um projecto para alterar a Constituição, promulgada durante o governo de Augusto Pinochet (1973-1990), uma reivindicação dos manifestantes que protestam há três semanas contra a política do Executivo.

“Acredito que as mudanças na Constituição são legítimas e nós vamos discuti-las. Estamos a preparar um projecto de alteração da Constituição”, disse o Presidente numa entrevista publicada pelo diário El Mercúrio.

Entre as emendas figura “uma melhor definição dos direitos dos cidadãos e dos mecanismos para os fazer respeitar”, disse Sebastian Piñera, lembrando que são também consideradas mudanças nas “obrigações do Estado” e o estabelecimento de “melhores mecanismos de participação” dos cidadãos. Alguns dias após a subida à Presidência de Sebastian Piñera, em Março de 2018, o seu Governo disse que não iria analisar um projecto de lei da Presidência anterior, da socialista Michelle Bachelet (2014-2018), que tinha sido submetido ao Congresso para que fosse alterada a Constituição. O projecto de Bachelet previa a inviolabilidade dos direitos humanos, o direito à saúde e à educação e a igualdade salarial entre homens e mulheres.

Após três semanas de manifestações, nas quais 20 pessoas perderam a vida, o Presidente do Chile, Sebastian Piñera, acabou por dizer que o projecto actual deveria ser discutido em simultâneo com a da ex-Presidente Bachelet e que outras propostas poderiam ser apresentadas.

Desde o início dos protestos de rua, a 18 de Outubro, desencadeadas com o aumento do preço dos bilhetes do metropolitano, os manifestantes têm vindo a denunciar as desigualdades sociais nas áreas da educação, saúde e aposentação.

Mas os manifestantes passaram entretanto a reivindicar a eleição de uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição do país.