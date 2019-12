Mundo

Piratas atacam navios e matam comandante

Um grupo de piratas a bordo de lanchas rápidas atacou, na madrugada de domingo, quatro navios no Porto de Libreville, Gabão, matando o comandante de uma das embarcações - um cidadão gabonês- e raptando quatro membros chineses de uma tripulação.

Fotografia: DR



O porta-voz do Governo gabonês, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, citado pela agência Associated Press, confirmou o ataque aos quatro navios ancorados no Porto de Libreville.

De acordo com o porta-voz, o comandante que foi morto pertence a um armador gabonês, a Sigapeche, e os quatro chineses raptados trabalham para outro armador da mesma nacionalidade.

A fonte acrescentou que os atacantes estão a ser procurados pelas forças de segurança do país, com o apoio da Interpol e de organizações sub-regionais.

As autoridades do Gabão estão a tomar medidas para “garantir a segurança do tráfego marítimo”, disse.

A ameaça da pirataria no Golfo da Guiné não tem parado de crescer nos últimos anos, ainda que os ataques por piratas nas águas ao largo de Libreville sejam até agora raros.

De acordo com o International Maritime Bureau, um departamento da Câmara de Comércio Internacional, 82 por cento dos raptos de tripulação de navios em todo o mundo ocorre no Golfo da Guiné.

O porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang, afirmou, ontem, que o paradeiro dos quatro chineses raptados continua desconhecido. Indicou que a Embaixada da China no Gabão pediu às autoridades locais que “fossem feitos esforços imediatos para resgatar a tripulação chinesa”. “Vamos continuar a acompanhar a situação de perto”, acrescentou.