Plano B de Teresa May afinal é igual ao Plano A

A expectativa era grande, mas o Plano B para o Brexit que Theresa May apresentou ontem na Câmara dos Comuns do Parlamento britânico pouco difere do Plano A. Aliás, na realidade parece uma versão ligeiramente diferente do plano acordado com a União Europeia.

Primeira-Ministra britânica continua firme na busca de apoio para a saída do país da UE

Fotografia: DR

De acordo com a BBC, a Primeira-Ministra começou por “lamentar” não se ter encontrado com Jeremy Corbyn para debater este Plano B para o Brexit. De recordar que o líder do Partido Trabalhista impôs como condição para se encontrar com a líder do Governo britânico que fosse descartado um cenário de Brexit sem acordo.

May abordou essa condição prévia. “A forma correcta de evitar uma saída sem acordo é com a aprovação nesta Câmara de um acordo ou se evitarmos o Artigo 50”.

A Primeira-Ministra acrescentou ainda que é “improvável” que a União Europeia possa aceitar um prolongamento do Artigo 50 sem um plano para o Brexit.

No seu tão esperado discurso, Theresa May abordou também a possibilidade de um segundo referendo, algo que tem sido avançado com cada vez mais consistência face ao impasse na aprovação de um acordo no Parlamento. Considerando que um segundo referendo pode abrir um “precedente com implicações em futuros referendos”, a líder britânica afirmou que não “acredita que haja maioria parlamentar para um segundo referendo”.

Segundo a lógica que tem mantido até aqui, a chefe do Governo também abordou aquele que tem sido o grande obstáculo a um entendimento. May insistiu que “o acordo de Belfast vai ser totalmente respeitado. Este Governo não vai reabrir esse acordo”, esclareceu, contrariando algumas informações que circularam na manhã de ontem na imprensa britânica.

Referindo que esta vai ser uma nova fase de negociações para desbloquear o impasse, May anunciou mais encontros com os líderes parlamentares britânicos prometendo que o Governo vai ser mais “flexível” e “inclusivo”.

A Primeira-Ministra destacou ainda que “estão salvaguardados os direitos dos imigrantes da União Europeia que pretendam ficar no Reino Unido” e voltou atrás na ideia de impor o pagamento de uma taxa de candidatura aos cidadãos europeus que procurem o estatuto de residência permanente no Reino Unido.

Na próxima semana, no dia 29, os deputados voltam a encontrar-se com May no Parlamento para votar este plano alternativo.

“A dois meses da data limite para um Brexit com acordo ou sem acordo May está em profunda negação. Tem de “abdicar de uma linha vermelha”, disse o líder da oposição, Jeremy Corbyn, frisando que as conversações com os partidos com assento parlamentar foram expostas como “uma farsa de relações públicas”.

A reacção do líder do principal partido da oposição britânico ao Plano B de May para o Brexit não poderia ter sido mais contundente. Para Jeremy Corbyn, Theresa May está “em profunda negação” relativamente à escala da oposição ao seu “inaceitável” acordo para o Brexit, segundo a BBC.

O líder do Partido Trabalhista questionou a Primeira-Ministra sobre que “linha vermelha está preparada para abdicar” e salientou que o convite da Primeira-Ministra para conversações sobre o Brexit “foram expostas como uma farsa de relações públicas”.

Corbyn realçou que o seu partido vai apoiar emendas, mas não afastou a possibilidade de um segundo referendo. “Não queremos mais conversações falsas. Desta vez espero que o Governo nos oiça”, referiu.

Jeremy Corbyn afirmou ainda que o Parlamento “não pode tomar como garantido” o acordo de Belfast (também conhecido como acordo de Belfast), que estabelece um plano para a governação autónoma da Irlanda do Norte.