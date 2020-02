Mundo

PM suspeito da morte da primeira esposa

O Primeiro-Ministro do Lesotho, Thomas Thabane, não se apresentou, ontem, à Justiça, onde deveria oficialmente ser declarado suspeito da morte da primeira esposa, e está na África do Sul por razões de saúde, informou à AFP o seu secretário particular.

Fotografia: DR

Segundo Thabo Thakalekoala, o chefe do Governo está desde quinta-feira na África do Sul para um controlo médico de rotina, noticiou, ontem, a Lusa.

Thabane foi à África do Sul no mesmo dia em que a Polícia do Lesotho anunciou que o iria acusar do assassinato da anterior esposa, em 2017, convocando-o a comparecer no tribunal de Maseru, para ser formalmente indiciado.

Lipolelo Thabane, antiga esposa do Primeiro-Ministro foi assassinada a 16 de Junho de 2017, em Maseru, quando ia para casa de carro, numa altura em que o casal estava a tratar do divórcio.

Dois meses depois, o actual Primeiro-Ministro casou-se com Maesaiah Thabane, de 43 anos, que em Fevereiro último foi constituída arguida pelo assassinato da rival, encontrando-se , actualmente em liberdade condicional sob caução.