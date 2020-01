Mundo

PM ucraniano pede demissão

O Primeiro-Ministro da Ucrânia, Oleksiy Honcharuk, apresentou a demissão ao Presidente Volodymyr Zelenskyi, noticiou a cadeia CNBC.

A decisão de Honcharuk está relacionada com a divulgação de um áudio, no início da semana, no qual parece fazer comentários depreciativos sobre os conhecimentos de economia do Chefe de Estado. Este pedido de demissão surge numa altura em que a Ucrânia está envolvida no processo de impeachment de Donald Trump nos Estados Unidos, uma vez que o Presidente norte-americano pressionou Zelenskyi a investigar Hunter e Joe Biden, candidato democrata às eleições presidenciais deste ano.

Até quinta-feira, a Ucrânia tinha optado por manter-se à margem deste processo. Algo que mudou, quando, ontem, o Ministério do Interior do país anunciou que a Polícia ucraniana estava a investigar a possibilidade de Marie Yovanovitch, antiga embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, ter sido vigiada ilegalmente antes de ser afastada do cargo.