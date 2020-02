Mundo

Polícia abate suposto terrorista em Londres

A Polícia de Londres disse, hoje, ter abatido um homem durante um incidente “ligado ao terrorismo”, que supostamente envolveu facadas a várias pessoas.

Polícia londrina relaciona ataque a acto de terrorismo

Fotografia: DR

“Acreditamos que várias pessoas foram esfaqueadas”, afirmou a Polícia londrina na conta de Twitter, acrescentando que estava a analisar “as circunstâncias” desse acto que “foi declarado como ligado ao terrorismo”.

De acordo com a Polícia de Londres, “duas pessoas ficaram feridas”. O incidente aconteceu no bairro de Streatham, no Sul de Londres.

“Aguardamos actualizações sobre o estado” das vítimas, referiu a Polícia na rede social Twitter.

A Polícia confirmou, também, que o suspeito “foi abatido cerca das 14h00 locais”.

De acordo com a estação de televisão britânica BBC, várias testemunhas relataram ter ouvido dois tiros cerca das 14h00.

Na rede social, a Polícia pedia a todos que evitassem a área circundante de Streatham enquanto os serviços de emergência actuavam no local.

Entretanto, momentos após o ataque em Londres, as autoridades belgas deram conta de outro esfaqueamento.

A Liberation Avenue, na cidade de Gante, na Bélgica, ficou cortada ao trânsito e foi criado um perímetro num troço daquela rua pelas autoridades na sequência de um tiroteio, que decorreu durante a tarde, e que terá provocado uma vítima mortal, segundo os meios de comunicação social belgas.

De acordo com a RTBF, testemunhas adiantaram que a vítima mortal era um homem que atacou com uma faca duas pessoas que se encontravam na avenida em causa, em Bevrijdingslaan. O alegado agressor terá sido morto a tiro pela Polícia local.

Duas pessoas terão ainda ficado feridas na sequência do ataque, sendo que o estado de saúde das vítimas era ainda desconhecido.