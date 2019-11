Mundo

Polícia ameaça disparar balas reais

A Polícia de Hong Kong ameaçou, ontem, usar “munições reais” se continuar a enfrentar manifestantes que usem “armas letais”, no primeiro alerta deste tipo desde o início dos confrontos, há quase seis meses.

Fotografia: DR

“Se eles (os manifestantes) continuarem com acções tão perigosas, não teremos outra escolha senão usar a força de forma mínima, incluindo o uso de munições reais”, disse o porta-voz da Polícia, Louis Lau, numa transmissão em vídeo ao vivo na rede social Facebook.

Um polícia foi atingido numa perna por uma flecha lançada por manifestantes antigovernamentais e pró-democracia, informaram as forças de segurança, que reforçaram a operação no local com um canhão de água.

As forças de segurança publicaram as imagens na rede social Facebook e afirmaram terem sido alvo do arremesso de tijolos, bombas incendiárias e flechas por manifestantes que até à tarde de ontem permaneciam junto à Universidade Politécnica de Hong Kong.