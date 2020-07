Mundo

Polícia brasileira investiga eventuais fraudes no Amazonas

O governador do estado brasileiro do Amazonas, Wilson Lima, foi alvo ontem de uma acção policial numa investigação sobre alegados casos de corrupção relacionados com gastos governamentais com a pandemia de Covid-19.

A Polícia Federal brasileira cumpriu desde o início da manhã de ontem ordens de prisão contra oito pessoas e fez buscas em mais de uma dúzia de endereços ligados ao governador Wilson Lima nesta investigação sobre fraudes na compra de ventiladores pulmonares usados no tratamento da Covid-19.

Em comunicado, o Ministério Público Federal (MPF) brasileiro informou que as medidas foram determinadas pelo juiz Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e incluem o bloqueio de bens no valor 2,9 milhões de reais (470 mil euros), de 13 pessoas e empresas.

O estado do Amazonas, localizado na região norte do Brasil e que concentra grande parte da floresta amazónica, foi um dos mais atingidos pela pandemia no país.

A capital do estado, Manaus, foi devastada pelo novo coronavírus, com pacientes afastados de unidades de cuidados intensivos, dezenas de pessoas morrendo em casa e a cidade enterrando caixões em valas comuns para acompanhar o crescente número de mortos.

A procuradora Lindora Araujo disse no comunicado do MPF que existe uma "organização criminosa que, instalada nas estruturas do go-

verno do estado do Amazonas, fez uso da situação de calamidade para obter ganhos financeiros ilícitos".

O governador Lima foi alvo de buscas e congelamento de activos. Ao ser questionado sobre o caso o governo regional do Amazonas, disse que aguardará mais informações antes de comentar e informou que o governador estava na capital do país, a cidade de Brasília.

A administração do Amazonas já tinha sido criticada por comprar ventiladores pulmonares pagando quatro vezes o preço de mercado de uma empresa especializada de importação de vinhos.

As máquinas compradas a este fornecedor foram consideradas inadequadas para uso em pacientes com covid-19 pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. Lima negou qualquer irregularidade na compra. Os promotores brasileiros disseram que a compra dos ventiladores pulmonares revelou um processo pelo qual o distribuidor de vinho actuou como intermediário na compra a um fornecedor de equipamentos de saúde, adicionando cerca de 90 mil dólares (80,1 mil euros) ao custo final.

Lima é o terceiro governador a ser investigado por despesas médicas suspeitas durante a pandemia.

Em 26 de Maio, a Polícia revistou a residência do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como parte de uma investigação sobre supostas irregularidades nos contratos para a construção de hospitais de campanha.

Os legisladores do Rio de Janeiro votaram quase por unanimidade para iniciar um processo de destituição contra o governador Witzel.

Helder Barbalho, governador do estado brasileiro do Pará, também foi alvo de buscas em 10 de Junho numa in-vestigação sobre alegadas fraudes na compra de ventiladores pulmonares para o tratamento da Covid-19.

Wilson Witzel e Helder Barbalho são críticos do posicionamento do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e defendem medidas de isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus.

Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, é um aliado político de Bolsonaro.

O Brasil é o país lusófono mais afectado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infectados e de mortos (mais de 1,36 milhões de casos e 58.314 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.