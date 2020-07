Mundo

Polícia com poderes acrescidos incluindo buscas sem mandado

Os poderes da Polícia de Hong Kong foram significativamente alargados, ao abrigo da Lei de Segurança Nacional instaurada por Pequim, passando a incluir a possibilidade de fazer buscas sem mandado, segundo um documento divulgado pelo Governo.

China, depois da arruaça de mais de seis meses, chamou a si a responsabilidade coersiva e absoluta de Hong Kong

Fotografia: DR

Ao abrigo das novas disposições, que precisam a extensão do artigo 43 da lei instaurada no território, as forças de segurança passam a poder realizar buscas sem mandado, se acreditarem que há uma ameaça “iminente” à Segurança Nacional.

A disposição faz parte de um documento de 116 páginas, divulgado após a primeira reunião do Comité para a Salvaguarda da Segurança Nacional da Região Administrativa Especial de Hong Kong, presidido pela chefe do Governo, Carrie Lam, que se reuniu pela primeira vez na segunda-feira. As regras detalhadas no documento suprimem grande parte do controlo judicial que até agora enquadrava os poderes de vigilância policial.

De acordo com o documento tornado público, a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, recebeu amplos poderes de vigilância, incluindo o de autorizar a Polícia a interceptar as comunicações.

O chefe da Polícia também foi dotado do poder de fiscalizar e apagar qualquer informação na Internet, se exis- tirem “motivos razoáveis” para acreditar que viola a Lei de Segurança Nacional.

A Polícia pode, igualmente, ordenar às empresas e fornecedores de serviços de Internet que removam qualquer informação e apreender os seus equipamentos.

Caso as empresas recusem, podem ser multadas num valor de até 100 mil dólares de Hong Kong (cerca de 11.415 euros), com os seus responsáveis a arriscarem até seis meses de prisão. As pessoas que publiquem mensagens que as forças de segurança considerem violar a Lei enfrentam até um ano de prisão, além de multas.

O anúncio surge depois de gigantes tecnológicos como o Facebook, Google e Twitter terem anunciado que não responderão aos pedidos de informação sobre os seus utilizadores feitos pelas autoridades de Hong Kong, por respeito à liberdade de expressão. O chefe da Polícia pode, ainda, notificar organizações políticas internacionais para que forneçam informações sobre as suas actividades.