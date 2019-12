Polícia de hong kong apreende dezenas de armas antes de protesto

Angola e Argentina discutem décimo quinto posto da prova

A Selecção Nacional sénior feminina de andebol despede-se, hoje, da 24ª edição do Campeonato do Mundo, com palco em Kumamoto, Japão, quando defrontar a congénere da Argentina, às 6h00, no Pavilhão Park Dome, em partida das classificativas do 15º e 16º lugares da competição.