Polícia de hong kong detém homem na posse de explosivos

Bacia de retenção da Sapu apresenta nova imagem

Mais de 100 eucaliptos e árvores de diversas espécies foram plantadas hoje ao redor da bacia de retenção da Sapu, no município do Kilamba Kiaxi, com vista a melhorar a imagem do local. A acção contou com a presença do governador provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova.