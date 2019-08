Polícia de Hong Kong deteve 420 manifestantes

Júlio Bessa informado sobre as dificuldades da província

A reabilitação e construção das vias que ligam a cidade de Menongue às restantes localidades da província, foi o tema que dominou o encontro de auscultação que o novo governador provincial, Júlio Bessa, manteve com as autoridades tradicionais, eclesiásticas, antigos combatentes e técnicos do Ministério das Finanças.