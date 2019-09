Mundo

Polícia de Moçambique cria comissão para averiguar causas do acidente após comício em Tete

A Polícia da República de Moçambique (PRM) vai criar uma comissão para averiguar as causas do acidente que culminou com a morte de pelo menos quatro pessoas em Songo, na província de Tete, centro de Moçambique, após um comício.

Autoridades da Frelimo garantem apoio às famílias das vitimas

Fotografia: DR

De acordo com Domingos Mahumane, porta-voz da Polícia de Trânsito em Tete, as autoridades moçambicanas estão neste momento à espera dos resultados preliminares das equipas técnicas. "Mas esperemos pela peritagem técnica para determinar as reais causas do acidente de viação", disse o porta-voz da Polícia de Transito, citado pela Agência de Informação de Moçambique.

O acidente ocorreu à saída da vila do Songo, junto à albufeira de Cahora Bassa, com um camião que transportava simpatizantes do partido, na caixa de carga, e que regressavam aos seus locais de origem após terem participado num comício da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo). O veículo de mercadorias despistou-se pouco depois de iniciar viagem, saiu da estrada, resvalando para uma encosta onde capotou, segundo um comunicado do Gabinete Provincial de Preparação de Eleições da Frelimo, na província de Tete.

A primeira análise da polícia moçambicana apontava para falhas mecânicas. No total, 56 pessoas ficaram feridas, 15 das quais em estado grave. No entanto, até ao início da tarde de segunda-feira, 12 dos feridos em estado grave já estavam estáveis e receberam alta. Durante um comício também em Tete na segunda-feira, o candidato da Frelimo à presidência e chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas do acidente.

"O melhor que podemos fazer pelos camaradas nossos que perderam a vida neste acidente é garantir que o seu desejo seja feito, disse Filipe Nyusi, acrescentando que a Frelimo tem estado a apoiar as famílias das vítimas. No dia 11 de Setembro, após um comício da Frelimo em Nampula, dez pessoas morreram quando uma multidão saiu de forma desordenada de um estádio de futebol onde decorria o evento.